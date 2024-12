Sportfördergesetz: Erste Lesung im Bundestag am Freitag

Vor den Neuwahlen kommt Bewegung in das Vorhaben der zerbrochenen Regierungskoalition, ein Sportfördergesetz zu verabschieden - mit vagen Chancen.

Vor den Neuwahlen kommt doch noch Bewegung in das Vorhaben der zerbrochenen Regierungskoalition, ein Sportfördergesetz zu verabschieden. Die Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben den Entwurf, den die Regierung am 6. November beschlossen hatte, ins Parlament eingebracht. Am Freitag (ab 14.40 Uhr) steht die erste Lesung auf der Tagesordnung des Bundestags.