Tour de Ski: Carl meldet sich mit Platz vier zurück

Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat sich nach ihrem schwachen Start in die Tour de Ski stark zurückgemeldet und ist auf der dritten Etappe nur knapp am Podest vorbeigelaufen. Die 29 Jahre alte Thüringerin wurde beim Freistilrennen über 20 km in Toblach Vierte und egalisierte ihr bestes Saisonergebnis.

In der Tour-Gesamtwertung führt weiterhin die Titelverteidigerin Jessie Diggins (USA), die als Sechste aber an Vorsprung einbüßte und nur noch 22 Sekunden vor Niskanen liegt. Carl rückte von Platz 23 auf zehn vor. Am Sonntag stehen in Toblach Verfolgungsrennen über 15 km Klassik an, ab Freitag wird die Tour in Val di Fiemme fortgesetzt.