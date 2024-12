Wintersport: Doppelter deutscher Fehlstart in die Tour de Ski

SID 28.12.2024 • 16:18 Uhr Die beiden großen deutschen Hoffnungen laufen am ersten Tag des Etappenrennens hinterher.

Fehlstart für Victoria Carl und Friedrich Moch, immerhin ein Achtungserfolg durch Laura Gimmler: Das deutsche Langlauf-Team ist zum Auftakt der Tour de Ski hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Olympiasiegerin Carl und der Vorjahres-Gesamtzweite Moch schieden in den Freistil-Sprints von Toblach bereits in der Qualifikation aus und müssen nun in den folgenden Distanzrennen aufholen.

Carl patzt unerwartet

Während das Aus von Moch, der als 78. die K.o.-Runde der besten 30 verpasste, nur in seiner Deutlichkeit überraschte, kam Carls Patzer doch recht unerwartet. Bei 13 Sprints seit der Vorjahres-Tour war die Thüringerin nur einmal in der Qualifikation ausgeschieden und Anfang Dezember in Lillehammer auf Platz vier gespurtet - nun fehlten als 33. 27 Hundertstel zum Einzug ins Viertelfinale.

Beste Deutsche in der Frauen-Konkurrenz war am Samstag Laura Gimmler, die es bis ins Halbfinale schaffte und als Gesamtzehnte ihr bestes Saisonergebnis egalisierte. Neben Gimmler überstand nur Sofie Krehl die Quali, schied dann aber in der ersten K.o.-Runde aus.

Der Tagessieg ging an Titelverteidigerin Jessie Diggins (USA) vor der Finnin Jasmi Jöoesuu und Nadine Fähndrich aus der Schweiz. Rückkehrerin Therese Johaug, die ihren vierten Tour-Gesamtsieg anpeilt, verpasste als 40. ebenfalls das Viertelfinale und damit die Bonussekunden. Im 15-km-Klassikrennen am Sonntag ist Norwegens Langlauf-Queen allerdings die Topfavoritin und dürfte die Verhältnisse wieder gerade rücken.

Deutsches Team geschwächt

Weit zurück findet sich nach der ersten von sieben Etappen zunächst Moch wieder, der im Vorjahr mit Platz zwei in der Endabrechung für Furore gesorgt hatte. Dem Allgäuer liegen die harten Distanzrennen der kommenden Tage und vor allem das Finale an der Alpe Cermis am 5. Januar deutlich mehr.

Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo setzte sich am Samstag im Endlauf der besten sechs bei seinem 88. Weltcupsieg vor Lucas Chanavat (Frankreich) und Janik Riebli (Schweiz) durch. Jan Stölben und Marius Kastner hatten als einzige DSV-Starter die Qualifikation überstanden, schieden dann aber sogleich im Viertelfinale aus.