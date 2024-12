Tour de Ski: Carl weit zurück - Diggins weit voraus

Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist schon am Auftaktwochenende der Tour de Ski im Kampf um eine Topplatzierung weit zurückgefallen. Nach ihrem enttäuschenden Sprint-Resultat konnte die Thüringerin am Sonntag im Klassik-Massenstart in Toblach/Südtirol über 15 km nicht mit den besten Läuferinnen mithalten und kam als 17. mit 1:26 Minuten Rückstand auf Siegerin Jessie Diggins aus den USA ins Ziel.

Titelverteidigerin Diggins, die am Samstag bereits den Sprint gewonnen hatte, setzte sich im Zielsprint knapp vor der Finnin Kerttu Niskanen (+0,5 Sekunden) und Astrid Öyre Slind aus Norwegen (+0,6) durch. Deren Landsfrau Therese Johaug, wie Carl im Sprint bereits in der Qualifikation gescheitert, kam nur auf Platz sechs (+4,6) und muss im Kampf um ihren vierten Gesamtsieg auf den folgenden fünf Etappen deutlich aufholen.

Carl kann Tempoverschärfung nicht mitgehen

In Toblach stehen an Silvester und Neujahr weitere Distanzrennen an, ehe die Tour de Ski vom 3. bis 5. Januar in Val di Fiemme abgeschlossen wird.