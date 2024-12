Sportler des Jahres: Enges Rennen bei Frauen und Männern

Die Olympiasieger Darja Varfolomeev und Oliver Zeidler sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres. Die Rhythmische Sportgymnastin und der Ruderer wurden am Sonntagabend bei der Gala im Kurhaus Baden-Baden für ihre Leistungen geehrt. Als Mannschaft des Jahres wurden die 3x3-Basketballfrauen ausgezeichnet, die in Paris ebenfalls triumphiert hatten.

Varfolomeev hatte im Vorfeld der 78. Wahl als Favoritin gegolten, am Ende reichten ihr 79 Punkte Vorsprung vor Yemisi Ogunleye, die in Paris völlig unerwartet Olympiasiegerin im Kugelstoßen geworden war. Dritte wurde Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, die in der französischen Hauptstadt Doppel-Gold gewonnen hatte. Varfolomeev hatte sich in Paris zur ersten deutschen Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik gekürt.