Bis LA 2028: Olympischer Ballon kehrt nach Paris zurück

Ein Stück Olympia bleibt in Paris: Der ikonische Ballon der Spiele 2024 wird bis zu den kommenden Sommerspielen in Los Angeles 2028 jedes Jahr in der französischen Hauptstadt zu sehen sein. Dies teilte der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag auf X mit.