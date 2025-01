DTB-Präsident Hölzl: "Es geht auch ohne Drill"

Verbandspräsident Alfons Hölzl hat die Kritik an der Passivität des Deutschen Turner-Bundes (DTB) bei der Aufarbeitung der schwerwiegenden Vorwürfe von Spitzenathletinnen am Bundesstützpunkt in Stuttgart zurückgewiesen. „Im Fall Stuttgart haben wir schon im Oktober des vergangenen Jahres ein Verfahren eingeleitet, Beteiligte befragt, die betroffenen Trainer mit den Vorwürfen konfrontiert und intern Maßnahmen eingeleitet“, sagte der DTB-Präsident im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz.