Fechten: Ex-Weltmeister Joppich wird Bundestrainer

Der frühere Weltmeister Peter Joppich (42) kehrt drei Jahre nach seinem Karriereende ins deutsche Fechten zurück. Der gebürtige Koblenzer startet als Coach der deutschen Florett-Frauen und wird bereits im Januar das neue dreiköpfige Bundestrainerteam am Stützpunkt in Tauberbischofsheim komplettieren. Das teilte der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) am Freitag mit.

Joppich, der mit unter anderem fünf WM-Titeln und einer Team-Bronzemedaille bei Olympia 2012 in London zu den erfolgreichsten deutschen Fechtern der jüngeren Vergangenheit gehört, sprach von einer "reizvollen Aufgabe". DFeB-Sportdirektor Tobias Kirch freut sich über die Rückkehr: Joppich passe "perfekt in die neue Mannschaft und in unsere Strategie, ehemalige Topathleten als Trainer an den Verband zu binden".