FISU Games: 23 Medaillen für deutsches Aufgebot

In Turin sichert sich die Deutsche Studierenden-Nationalmannschaft unter anderem sechsmal Gold.

In Turin sichert sich die Deutsche Studierenden-Nationalmannschaft unter anderem sechsmal Gold.

Die Deutsche Studierenden-Nationalmannschaft hat die FISU World University Games in Turin auf dem fünften Platz in der Olympischen Nationenwertung beendet. Das Team StuDi schloss die Wettbewerbe mit 23 Medaillen ab, nur Frankreich gewann insgesamt mehr Edelmetall. 2023 hatte sich das deutsche Aufgebot in Lake Placid 13 Medaillen gesichert.