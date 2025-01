Langlauf: Gimmler/Rydzek bei WM-Generalprobe auf Rang drei

Das Duo aus Oberstdorf lief beim Weltcup im französischen Cogne auf Rang drei und empfahl sich für einen Start bei den Titelkämpfen in Trondheim (26. Februar bis 9. März). Der Sieg ging an die Finninnen Kerttu Niskanen und Jasmi Joensuu.

Gimmler schickte Rydzek sogar als Führende auf deren letzte Runde, zum Sieg reichte es im finalen Sprint der fünf besten Schlussläuferinnen aber nicht. Olympiasiegerin Katharina Hennig landete 33 Tage vor der Medaillenvergabe in Norwegen an der Seite von Lisa Lohmann (Oberwiesenthal/Oberhof) auf dem sechsten Rang. Platz zwei ging an die Schwedinnen Johanna Hagström und Maja Dahlqvist.

Victoria Carl, die 2022 in Peking gemeinsam mit Hennig sensationell Olympia-Gold im Teamsprint gewonnen hatte, ist mit Blick auf die nahende WM ebenso wie Friedrich Moch in Cogne nicht am Start. Am Samstag stehen Einzelsprints an, am Sonntag werden Rennen über 10 km im freien Stil ausgetragen.