Medizinische Gründe: O'Sullivan sagt für German Masters ab

"The Rocket" wird in Berlin nicht spielen.

"The Rocket" wird in Berlin nicht spielen.

Ronnie O’Sullivan, siebenmaliger Weltmeister, wird erneut ein Turnier der World Snooker Tour (WST) verpassen. Nachdem der 49-Jährige bereits auf seine Teilnahme am Masters in London verzichtet hatte, wird der Brite auch am German Masters in Berlin (27. Januar bis 2. Februar) nicht teilnehmen.