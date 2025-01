MotoGP: Auch 2025 zwölf Rennen bei DF1

Auch in der neuen Saison kommen die deutschen MotoGP-Fans in den Genuss von Live-Übertragungen im Free-TV. DF1 hat in Kooperation mit dem österreichischen Privatsender ServusTV wie im Vorjahr die Rechte für zwölf ausgewählte Stationen der Motorrad-WM erworben. Der Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring (12./13. Juli) gehört zum Paket.