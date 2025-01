Neues Web-Portal für nachhaltige Sportevents vorgestellt

SID 29.01.2025 • 17:10 Uhr Die Plattform soll auch kleinere Vereine und Verbände in die Lage versetzen, ihre Veranstaltungen nachhaltiger durchführen zu können.

Sportvereine in Deutschland haben eine neue zentrale Anlaufstelle für Hilfestellungen bei der Durchführung nachhaltiger Sportveranstaltungen. Am Mittwoch ging als Ergebnis des vom Bund geförderten Projektes „Nachhaltige Sport[groß]veranstaltungen in Deutschland“ die digitale Plattform www.nachhaltige-sportveranstaltungen.de online. Auf der Webseite sind Informationen und Handlungsempfehlungen für Vereine und Verbände, die ihre Veranstaltungen nachhaltiger gestalten wollen, kostenlos abrufbar.

"Unser neues Webportal für nachhaltige Sportevents bietet viele Informationen zur Verantwortung für Menschenrechte und Nachhaltigkeit. Kein Sportveranstalter in Deutschland muss damit bei null anfangen, sondern findet wertvolle Tipps und Empfehlungen, die praktisch umsetzbar sind", sagte Juliane Seifert (SPD), Staatssekretärin im Bundesinnenministerium.

Das BMI und Bundesumweltministerium unterstützten das Projekt mit insgesamt 680.000 Euro, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), die Deutsche Sporthochschule in Köln (DSHS) und das Öko-Institut fungierten als Partner. "Konkret werden in allen Handlungsfeldern der Nachhaltigkeit Ziele vorgeschlagen, messbare Indikatoren an die Hand gegeben und natürlich jede Menge Maßnahmen für die praktische Umsetzung", sagte Hartmut Stahl, Senior Researcher beim Öko-Institut.