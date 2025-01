Skilanglauf: DSV-Läuferin schockt Konkurrenz

Carl lag auf der schweren Strecke an der Nähe der Schweizer Grenze bei der Zwischenzeit nach 8,1 Kilometern auf Rang fünf, ehe sie noch drei Plätze gutmachte. Diggins lief in der freien Technik allerdings in einer eigenen Liga und hatte nach 22:37,7 Minuten 19,5 Sekunden Vorsprung auf Carl, die bislang einen Weltcupsieg auf ihrem Konto hat.

Carl überrascht mit Rang zwei

Katharina Hennig, die 2022 in Peking zusammen mit Carl Gold im Teamsprint geholt hatte, kam in ihrem ersten Rennen nach einmonatiger Pause auf den 23. Platz. Hennig hatte wegen einer Erkältung auf die Tour de Ski rund um den Jahreswechsel verzichtet. Tour-Siegerin Therese Johaug (Norwegen) war am Freitag nicht am Start.