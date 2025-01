Skilanglauf: Gimmler starke Vierte in Les Rousses

Skilangläuferin Laura Gimmler hat erneut am Podest geschnuppert - muss aber weiter auf den großen Coup warten. Beim Klassik-Sprint im französischen Les Rousses kam die Oberstdorferin am Samstag auf den vierten Platz und egalisierte in einer hochkarätig besetzten Konkurrenz ihr bestes Weltcup-Ergebnis.

Nach einer couragierten Vorstellung fehlten der 31-Jährigen 1,36 Sekunden zum dritten Platz. In der Qualifikation am Mittag hatte Gimmler zuvor Rang zwei belegt. Zuletzt war die Staffel-Vizeweltmeisterin schon im Klassik-Sprint der Tour de Ski in Val di Fiemme in den Endlauf der besten sechs eingezogen und hatte dort Platz fünf belegt.