Skilanglauf: Hennig meldet sich mit Platz fünf zurück

Nach gesundheitlichen Problemen läuft die Olympiasiegerin in Les Rousses schon fast wieder in Bestform.

Victoria Carl als Siebte und Pia Fink auf Platz acht rundeten den überzeugenden Auftritt der deutschen Frauen ab, die schon an den ersten beiden Tagen in Les Rousses geglänzt hatten. Carl, gemeinsam mit Hennig 2022 Olympiasiegerin im Teamsprint, war am Freitag über 10 km auf Platz zwei gestürmt. Laura Gimmler hatte am Samstag im Sprint als Vierte ihr bestes Karriere-Ergebnis egalisiert.