Tour de Ski: Carl erneut auf Platz vier

Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl dreht bei der Tour de Ski weiter auf und hat nun sogar wieder eine Topplatzierung im Blick. Im Verfolgungsrennen von Toblach über 15 km im klassischen Stil belegte die 29 Jahre alte Thüringerin wie am Vortag Platz vier und ist in der Gesamtwertung schon Siebte.

Carl, die an den ersten beiden Tour-Tagen unerwartet großen Rückstand kassiert hatte, lag im Ziel 1:36,6 Minuten hinter der Norwegerin Astrid Öyre Slind, die bereits am Vortag über 20 km gewonnen hatte und nun auch in der Gesamtwertung führt.