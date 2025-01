Tour de Ski: „Chance versäumt“ - Gimmler verpasst Podest

Die Oberstdorferin wird in Val di Fiemme Fünfte, Victoria Carl und Friedrich Moch können nicht weiter aufholen.

"Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie es heute taktisch gelaufen ist. Im Zielsprint hätte ich eine Position weiter vorne sein müssen. Es tut gerade weh, dass ich heute diese Chance versäumt habe", sagte Gimmler in der ARD: "Ich hoffe, dass ich mir bald eine neue erarbeiten kann."

Bei den Männern konnte Friedrich Moch nach seinen starken Distanzrennen im Sprint keinen weiteren Boden gut machen. Der Vorjahreszweite aus dem Allgäu schied als 52. bereits in der Qualifikation aus. Mit seinem 90. Weltcupsieg baute Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo die Gesamtführung aus und läuft mit 1:35 Minuten Vorsprung auf den Schwedin Edvin Anger seinem vierten Gesamtsieg entgegen, Titelverteidiger und Landsmann Harald Östberg Amundsen war vor der Etappe erkrankt ausgestiegen.

Die Tour de Ski wird am Wochenende in Val di Fiemme mit einem Skiathlon und der finalen Bergetappe an der Alpe Cermis abgeschlossen. Im Fleimstal finden 2026 die olympischen Langlauf-Wettbewerbe statt.