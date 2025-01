USA: Gesetzentwurf zu Transfrauen im Schulsport verabschiedet

Transfrauen dürften demnach nicht mehr an weiblichen Sportprogrammen teilnehmen.

Das US-Repräsentantenhaus hat am Dienstag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der für Transfrauen den Zugang zu für Mädchen und Frauen vorgesehenen Sportprogramm an den sogenannten „K12-Schulen“ (Kindergarten-Alter bis 12. Klasse) zumindest stark einschränkt. Der Entwurf wurde in der von den Republikanern geführten Kammer mit 218:206 Stimmen angenommen.