Vorwürfe: Zwei Turn-Trainer müssen gehen

Nach den schwerwiegenden Vorwürfen von Spitzenathletinnen wegen Fehlverhaltens am Bundesstützpunkt in Stuttgart beendet der Schwäbische Turnerbund (STB) offenbar die Zusammenarbeit mit einer Trainerin und einem Trainer. „Alles, was ich bestätigen kann, ist, dass wir nachhaltige personelle Konsequenzen gezogen haben“, sagte Matthias Ranke, Vize-Präsident Geschäftsführung des STB, dem SWR - ohne Namen zu nennen.