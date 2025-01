Wechsel auf die Piste: Max Biaggi wird Skilehrer

"Ich fand mich in einem Klassenzimmer oder auf der Skipiste wieder, inmitten eines Meeres von jungen Menschen! Durchschnittsalter 20! Ich war definitiv der Älteste", schrieb Biaggi in den Sozialen Medien. Er habe sich aber "als einer von ihnen, als einer von vielen gefühlt und nie einen Rückzieher gemacht".

Die Ausbildung hat dem gebürtigen Römer sehr gefallen. "Ich kann diese Momente in ihrer ganzen Schönheit nicht beschreiben! Mich mit ihnen zu vergleichen, mit ihrer Herangehensweise an das Leben, an den Sport, an die Arbeitswelt, wenn man bedenkt, dass diese Prüfungen für jeden von ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt darstellten, war unglaublich konstruktiv und aufregend", so Biaggi.