Deutscher Coup bei WM-Generalprobe

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl wird über 10 km in Falun Dritte, auch Katharina Hennig überzeugt als Sechste.

Skilanglauf -Olympiasiegerin Victoria Carl ist bei der WM-Generalprobe auf das Podest gestürmt und hat sich anderthalb Wochen vor Beginn des Saisonhöhepunkts in Trondheim in Topform präsentiert.

Victoria Carl mit taktisch klugem Rennen

Carl, die bereits im Januar in Les Rousses im Freistil-Zehner Zweite geworden war, rückte in der Weltcup-Gesamtwertung wieder auf den zweiten Platz vor. Spitzenreiterin Jessie Diggins wurde Vierte und führt damit weiter deutlich.

Nach einem taktisch klugen Rennen lag Carl im Ziel 28,7 Sekunden hinter Andersson, die souverän vor Weng (+17,8) gewann. Auch Katharina Hennig, die mit Carl 2022 in Peking olympisches Gold im Teamsprint geholt hatte, erreichte kurz vor der WM (26. Februar bis 9. März) als Sechste (+1:01,2 Minuten) ein starkes Resultat.

Bei der WM-Generalprobe stehen am Sonntag noch Massenstartrennen über 20 km im freien Stil an (Rennkalender und LIVETICKER). In Falun finden 2027 die übernächsten Nordischen Ski-Weltmeisterschaften statt - zwölf Jahre nach der bislang letzten Ausrichtung durch die Bergbaustadt.