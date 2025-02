Das tragische Schicksal der BMX-Ikone Dave Mirra

Dave Mirra, einer der bekanntesten Extremsportler der Welt, nahm sich am 4. Februar 2016 das Leben. Er litt unter der „Footballer-Krankheit“ CTE.

Dave Mirra, einer der bekanntesten Extremsportler der Welt, nahm sich am 4. Februar 2016 das Leben. Er litt unter der „Footballer-Krankheit“ CTE.

Er war einer der bekanntesten Extremsportler der Welt, Namensgeber einer Videospiel-Reihe, Moderator bei MTV . Der Preis für den Ruhm waren schwere gesundheitliche Probleme - und ein schockierend früher Tod: Am 4. Februar 2016 - heute vor neun Jahren - nahm sich BMX-Legende Dave Mirra im Alter von 41 Jahren das Leben.

Was dann herauskam: Der 14-malige X-Games-Gewinner litt vor seinem Selbstmord unter der degenerativen Gehirnerkrankung CTE. Dies bestätigte Mirras Witwe Lauren in einem Interview mit dem TV-Sender ESPN .

Dave Mirra litt an CTE

Mirra - geboren am 4. April 1974 in Chittenango, New York - war der erste Extremsportler, bei dem die für Footballer typische Chronisch traumatische Enzephalopathie festgestellt wurde. Mehrere ehemalige Profis aus der US-Liga NFL wie Junior Seau oder Jovan Belcher litten unter der Krankheit, bevor sie Selbstmord begingen.