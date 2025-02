Márquez vor Neustart: "Jetzt beginnt die Realität"

Nach seinem Wechsel ins Ducati-Werkteam spürt der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Márquez Schmetterlinge im Bauch. „Das ist gut, denn es heißt, dass die Saison beginnt“, sagte der Spanier vor dem Auftakt am Wochenende in Buriram/Thailand.

Die Aussichten für den 32-Jährigen sind im Titelrennen so gut wie lange nicht. Denn Márquez, der in der vergangenen Saison für das Ducati-Kundenteam Gresini fuhr, hat jetzt das beste Material. „Ich spüre den Druck, aber das mag ich“, so Márquez: „Die Vorbereitung war gut. Jetzt beginnt die Realität. Am Rennwochenende kann sich alles ändern.“ Es geht los mit dem Sprint am Samstag, es folgt das Hauptrennen am Sonntag (beide 09.00 Uhr MEZ/Sky).