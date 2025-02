Schach: Keymer triumphiert bei Carlsens Freestyle-Serie

Keymer streicht 200.000 US-Dollar Preisgeld ein

Nach einem Sieg in der ersten Partie reichte Keymer am Finaltag gegen Caruana ein Unentschieden. Mit dem Nachteil der schwarzen Figuren einigte er sich nach knapp drei Stunden mit seinem Gegner auf ein Remis und strich die 200.000 US-Dollar (rund 191.000 Euro) Preisgeld des Gewinners ein.

Neben dem stattlichen Preisgeld erhielt Keymer 25 Punkte im Ranking, der Gesamtsieger der Serie erhält nach der letzten Station in Kapstadt (5. bis 12. Dezember) zusätzliche 150.000 Dollar. Das zweite Turnier findet vom 8. bis 15. April in Paris statt. Einen „Weltmeister“ darf Carlsen entgegen seines ursprünglichen Planes aber am Ende nicht krönen, er befindet sich deswegen mit dem Weltverband FIDE in heftigem Streit.