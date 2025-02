Sechste Auflage: Finals finden 2026 in Hannover statt

Das Multi-Event mit deutschen Meisterschaften in bis zu 19 Sportarten soll in der zweiten Juli-Hälfte 2026 steigen.

Die sechste Auflage der Finals wird im kommenden Jahr in Hannover ausgetragen. Das Multi-Event mit deutschen Meisterschaften in bis zu 19 Sportarten soll in der zweiten Juli-Hälfte 2026 stattfinden, die niedersächsische Landeshauptstadt ist erstmals Gastgeber der Veranstaltung.