Skilanglauf: Gimmler sprintet erstmals auf das Podest

Skilangläuferin Laura Gimmler ist erstmals in ihrer Karriere auf dem Podest gelandet. Die 31 Jahre alte Oberstdorferin belegte im Klassik-Sprint im französischen Cogne nach einer starken Vorstellung den dritten Rang. Der Sieg ging an die Schwedin Maja Dahlqvist vor Nadine Fähndrich aus der Schweiz.

Gimmler stieß schon zum dritten Mal in dieser Saison in ein Finale der besten sechs Sprinterinnen vor, endlich klappte es nun auch mit dem Treppchen. Ihre Oberstdorfer Klubkollegin Coletta Rydzek rundete als Sechste das starke deutsche Ergebnis ab.

Gemeinsam hatten Rydzek und Gimmler bereits am Freitag überzeugt, als sie im letzten Teamsprint vor der WM gemeinsam auf Rang drei gelaufen waren. Auch bei den Titelkämpfen in Trondheim (26. Februar bis 9. März) gelten beide somit als Medaillenkandidatinnen, auch wenn dort der Einzelsprint in der freien Technik gelaufen wird.