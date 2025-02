Turn-Skandal: Frühere Biles-Trainerin übernimmt in Stuttgart

SID 28.02.2025 • 17:18 Uhr Aimee Boorman, die frühere Trainerin von Simone Biles, beginnt ab März in Stuttgart ihre Arbeit. Sie bereitet Helen Kevric auf die Heim-EM vor.

Deutschlands Turn-Hoffnung Helen Kevric wird nach den öffentlich gewordenen Missständen unter anderem am Bundesstützpunkt in Stuttgart von einer prominenten Trainerin auf die Heim-EM vorbereitet. Die US-Amerikanerin Aimee Boorman, die von 2005 bis 2016 US-Superstar Simone Biles persönlich betreute, wird ab Anfang März am Kunst-Turn-Forum tätig sein. „Sie füllt damit eine vakante Trainer-Position aus“, teilte der Schwäbische Turnerbund (STB) am Freitag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Stuttgart hatte es zuletzt Freistellungen gegeben. Kurz vor dem Jahreswechsel hatten mehrere zumeist zurückgetretene Auswahl-Turnerinnen schwerwiegende Vorwürfe gegen die Arbeit am Bundesstützpunkt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt erhoben, unter anderem beklagten sie „systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch“.

Turn-Skandal: DTB stellt zwei Übungsleiter frei

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) stellte daraufhin zwei Übungsleiter frei und beauftragte eine Frankfurter Kanzlei mit der Untersuchung. Anschließend soll eine Aufarbeitung durch einen unabhängigen Expertenrat erfolgen.