Sohn von Steffi Graf erlebt Albtraum-Debüt!

Jaden Agassi erlebt ein Nationalmannschafts-Debüt zum Vergessen. Gegen Brasilien lässt der Sohn von Steffi Graf in nur einem Inning vier Punkte zu.

Deutschland muss jetzt zittern

Durch die erste Niederlage im zweiten Gruppenspiel in Tucson/Arizona muss Deutschland um die erste Teilnahme am World Baseball Classic im kommenden Jahr bangen.

Beim 12:2-Auftaktsieg gegen China war Agassi, ein Absolvent der University of Southern California und Spieler der Mahoning Valley Scrappers in der US-Nachwuchsliga MLB Draft League, am Sonntag nicht zum Einsatz gekommen.