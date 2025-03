Dank Jimenez: Mexiko gewinnt Nations League

Jimenez hatte Mexiko in Inglewood/Kalifornien in der 8. Minute in Führung gebracht. Adalberto Carrasquilla (45.+2) glich per Strafstoß aus, ehe erneut Jimenez in der Nachspielzeit (90.+2) ebenfalls per Elfmeter den umjubelten Siegtreffer erzielte.