Marc Márquez makellos: Fünfter Sieg im fünften Rennen

Marc Márquez bleibt das Maß der Dinge in dieser MotoGP-Saison. Der Spanier gewann auch beim dritten Rennwochenende in Austin/Texas den Sprint - und damit sämtliche fünf Läufe in diesem Jahr. Erneut folgte dem früheren Serien-Weltmeister sein jüngerer Bruder Alex, Dritter wurde der italienische Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (alle Ducati).

Marc Márquez hat auch beste Voraussetzungen für das Hauptrennen auf dem Circuit of the Americas am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky): Der 32-Jährige, der auf einer Werks-Ducati wieder so überlegen ist wie in besten Zeiten, ergatterte am Samstag die Pole Position - es war seine achte in Texas, so oft hat kein anderer Pilot auf einer Strecke auf Startplatz eins gestanden.