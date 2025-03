Márquez menschlich: Der Dominator stürzt in Austin

Die Siegesserie reißt mit einem Anfängerfehler: Altmeister Marc Márquez hat beim Grand Prix in Austin seinen nächsten Triumph durch einen unnötigen Sturz verschenkt, im sechsten Rennen der MotoGP-Saison gab es damit erstmals einen anderen Sieger. Der italienische Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) gewann am Sonntag in Texas vor Alex Márquez, dem jüngeren Bruder des einstigen Serien-Weltmeisters.

Márquez lag souverän in Führung

Marc Márquez war auf seiner Werks-Ducati zuvor geradezu durch die noch junge Saison gestürmt, er gewann die beiden Grands Prix in Thailand und Argentinien und zudem alle drei Sprints. Auch im Hauptrennen von Austin führte er nach dem Start von der Pole Position souverän, nahm bei Mischbedingungen dann in der neunten Runde aber eine Kurve zu eng, rutschte auf dem Kerb aus und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Márquez mühte sich zurück auf die Ducati, setzte das Rennen zunächst trotz fehlender Fußstütze fort, musste aber bald aufgeben.

Er vergab damit auch wichtige Punkte im Saison-Duell mit dem Titelverteidiger, der in Texas weiterhin noch nicht am Start war: Der Spanier Jorge Martín (Aprilia) fehlte wegen Frakturen in der linken Hand noch immer, zuletzt hatte er aber sein Comeback für die vierte Saisonstation angekündigt: In Katar geht es vom 11. bis 13. April weiter.