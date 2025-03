Márquez wirft den Sieg weg: "Komplett mein Fehler"

Alles sah nach dem sechsten Sieg im sechsten Rennen für Marc Márquez aus, dann warf der Motorradstar in Austin/Texas leichtfertig die 25 Punkte weg. "Das war komplett mein Fehler. Ich kann mich nur beim Team entschuldigen", sagte der Spanier nach seinem Sturz beim Großen Preis der USA. Jetzt ist auch noch die WM-Führung in der MotoGP futsch, sein jüngerer Bruder Alex ist die neue Nummer eins.

Wie in den vorherigen Läufen in Thailand und Argentinien, und wie im Sprint am Samstag hatte Márquez an der Spitze des Feldes scheinbar alles im Griff, ehe dem achtmaligen Weltmeister ein folgenschwerer Fehler unterlief. "Im einfachsten Moment des Rennens, als ich versucht habe, den Vorsprung zu verwalten, habe ich den Kerb etwas zu sehr geschnitten und dabei die Front verloren", beschrieb Márquez sein Aus in der neunten Runde in Kurve 4.