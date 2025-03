Missbrauchsvorwürfe: Italiens Sportgymnastik-Chefin gefeuert

Die Verantwortung für die Entscheidung zur Trennung trägt der neugewählte Verbandschef Andrea Facci, der sich einem Kulturwandel in der italienischen Sportgymnastik verschrieben hat. Bei den Olympischen Spielen in Paris bejubelte Maccarani noch unter anderem die Bronzemedaille von Schützling Sofia Raffaeli in der Einzelkonkurrenz.

Auch der Deutsche Turnerbund (DTB) bemüht sich derzeit um einen glaubhaften Kulturwandel, nachdem zahlreiche ehemalige Sportlerinnen Missstände an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim angeprangert hatten. In Mannheim ermittelt zudem aktuell die Staatsanwaltschaft gegen zwei ehemalige Trainerinnen. „Das Verfahren hat einen Versuch der gefährlichen Körperverletzung, begangen am Bundesstützpunkt Mannheim, zum Gegenstand“, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart Anfang der Woche auf SID-Anfrage.