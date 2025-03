Möglicher Bach-Nachfolger Coe weicht Russland-Haltung auf

Sollte der Krieg in der Ukraine enden, will der mögliche Bach-Nachfolger Sebastian Coe wieder mit Wladimir Putin reden.

Sebastian Coe (68) zeigt sich offen für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport - vorausgesetzt der Krieg gegen die Ukraine endet. Sollte es in dem Konflikt zu einer politischen Einigung kommen, würde der Kandidat für die Präsidentschaft des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reden.

Coe: „Die Welt ist nicht perfekt“

„Unser Anspruch muss sein, dass Sportnationen nicht draußen bleiben“, sagte Coe, der sich bei der IOC-Session in Athen vom 18. bis 21. März zum Nachfolger von Thomas Bach wählen lassen will: „Die Welt ist nicht perfekt. In der Realität werden solche Fragen an einem Tisch mit einer Karte von Leuten gelöst. Und es hängt davon ab, wo der Tisch steht, wer um ihn herum sitzt und wie die Karte aussieht. Ich sage nicht, wie die ultimative Konfliktlösung aussieht. Aber wenn sie erreicht und von beiden Seiten anerkannt ist, müssen wir uns darum kümmern, wie die Sportwelt wieder zusammenfindet.“