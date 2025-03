Superstar begeistert Presse: "Der König ist zurück!"

Traumhafter Einstand für Marc Márquez: Der spanische Motorrad-Superstar hat bei der ersten Station der MotoGP-Saison nach dem Sprinrt auch das Hauptrennen mit einer taktischen Meisterleistung gewonnen. Der neue Ducati-Werkspilot siegte am Sonntag in Buriram/Thailand vor seinem Bruder Álex und dem zweimaligen Weltmeister Francesco Bagnaia aus Italien (alle Ducati).

„Ich bin einfach nur glücklich, heute noch einmal mehr als gestern“, sagte Triumphator Márquez nach seiner dominanten Vorstellung. „Marc hat das ganze Rennen nur mit uns gespielt“, erklärte sein Teamkollege Bagnaia, MotoGP-Champion 2022 und 2023 und spielte damit vermutlich auf eine Szene in der siebten Runde an.

Márquez siegt zum Auftakt

„Seit meinem letzten Titel war es ein bisschen die Hölle, aber dieses Jahr fühle ich mich schnell, ich fühle mich zuversichtlich, ich fühle mich ruhig, ich fühle, dass, was auch immer kommt, es willkommen ist“, sagte er bei DAZN. „Und das erlaubt es mir, mich zu entspannen, wenn ich am Ende des Jahres nicht Champion sein kann, dann wird es eben ein anderes Jahr und das Leben geht weiter“.

Titelverteidiger noch verhindert

Als nächste Station ist am 16. März der Große Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo vorgesehen. Der Große Preis von Deutschland wird am 13. Juli auf dem Sachsenring ausgetragen. Das Saisonfinale mit dem 22. und letzten WM-Lauf steigt am 16. November im spanischen Valencia.