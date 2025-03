MotoGP: Sieg im Sprint - Márquez bleibt ungeschlagen

SID 15.03.2025 • 19:39 Uhr In Abwesenheit von Weltmeister Jorge Martín fährt der Spanier einen Start-Ziel-Sieg ein.

Nächste WM-Station, nächster Sieg: Der spanische Motorrad-Superstar Marc Márquez bleibt in Abwesenheit des Weltmeisters Jorge Martín das Maß aller Dinge in der MotoGP. Zwei Wochen nach dem erfolgreichen Saisonauftakt hat sich der 32-Jährige in Termas de Rio Hondo/Argentinien einen Start-Ziel-Sieg im Sprintformat gesichert.

Beim ersten Saisonstopp in Buriram/Thailand hatte Márquez nach dem Sprint- auch das Hauptrennen gewonnen. Dies ist nun auch in Argentinien möglich, der Rennstart am Sonntag ist um 19 Uhr. Sein jüngerer Bruder Álex Márquez wurde Zweiter, der zweimalige Weltmeister Francesco Bagnaia Dritter (beide Ducati).

Márquez jagt mit der Ducati-Werksmaschine seine siebte Weltmeisterschaft in der MotoGP, der letzte Titel des 32-Jährigen datiert von 2019. Es folgten für ihn wechselhafte Jahre mit gesundheitlichen Rückschlägen und teils nicht konkurrenzfähigem Material.