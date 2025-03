"TV 32er-Vertrag": ARD und ZDF verlängern Vertrag mit Verbänden

"Die Vielfalt des Sports in Deutschland bilden wir auch künftig ab", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus und nannte als Beispiel das Multisportevent "Die Finals", das "mittlerweile eine feste Größe in unserer Sport-Berichterstattung" ist. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky meinte: "Die Verlängerung der Vereinbarung ist für uns sehr wichtig, um weiterhin über alle ARD-Plattformen ein breites abwechslungsreiches Sportportfolio anbieten zu können." Die Partnerschaft mit den verschiedensten Spitzensportverbänden des DOSB liege den Sendern "am Herzen". Gemeinsam wolle man "eine hohe Aufmerksamkeit für die verschiedensten Sportarten in Deutschland erreichen".