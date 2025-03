Turn-Skandal: Durchsuchungen und Ermittlungen in Mannheim

Die Affäre um die öffentlich gewordenen Missstände im deutschen Turnen zieht weitere Kreise. Inzwischen ist auch der Bundesstützpunkt in Mannheim in den Fokus der ermittelnden Staatsanwaltschaft Stuttgart geraten. Wie eine Sprecherin der Behörde dem SID am Montag bestätigte, seien in diesem Kontext in der vergangenen Woche „Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten“ durch „Kräfte des Landeskriminalamts“ vollzogen worden.