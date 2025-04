Álex Márquez übernimmt nach erstem MotoGP-Sieg die WM-Spitze

Der Spanier löst in Jerez seinen Bruder ab, der zu Beginn des Rennens stürzt.

Der Spanier Álex Márquez hat beim Heim-Grand-Prix in Jerez seinen ersten Sieg in der Motorrad-Königsklasse MotoGP gefeiert und seinem Bruder Marc die Führung in der Gesamtwertung abgenommen. Der 29 Jahre alte Ducati-Pilot siegte vor Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) und Francesco Bagnaia (Italien/Ducati).