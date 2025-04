Badminton-EM: Li feiert erfolgreiches Comeback

Nach monatelanger Leidenszeit hat die zweimalige Olympiateilnehmerin Yvonne Li bei der Badminton-EM im dänischen Horsens ein erfolgreiches Comeback hingelegt. Die 26-Jährige setzte sich am zweiten Wettkampftag mit 21:19, 16:21, 21:16 gegen die an Position sieben gesetzte Keisha Fatimah Az Zahra aus Aserbaidschan durch und erreichte das Achtelfinale. Dort trifft sie am Donnerstag auf Tereza Svabikova aus Tschechien.