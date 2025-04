CDU-Abgeordnete Schenderlein wird Sport-Staatsministerin

Christiane Schenderlein (43) von der CDU soll in der kommenden Bundesregierung Staatsministerin für Sport und Ehrenamt werden. Das teilte die Union am Montag mit. Die Abgeordnete aus Sachsen gehört dem Bundestag seit 2021 an und ist derzeit kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zudem gehört sie dem Ausschuss für Kultur und Medien an und ist Mitglied im ZDF-Fernsehrat.