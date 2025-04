Gewichtheben-EM: Doppel-Gold für Friedrich

SID 18.04.2025 • 16:54 Uhr Der BVDG setzt seine erfolgreichen Tage in Moldau fort und freut sich über weiteres Edelmetall.

Raphael Friedrich hat bei den Europameisterschaften in Chisinau die nächsten Goldmedaillen für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) gewonnen. Der 24-Jährige belegte in der 89-kg-Kategorie mit 205 kg im Stoßen und 376 kg im Zweikampf jeweils den ersten Platz. Zudem sicherte er sich mit 171 kg im Reißen Silber.

Neben Friedrich überzeugte am Freitag in Moldau auch Landsmann Lucas Müller. Der EM-Debütant belegte hinter Friedrich im Reißen mit 159 kg Rang drei und gewann Bronze. Vor den beiden deutschen Gewichthebern sicherte sich in dieser Disziplin Lokalmatador Marin Robu mit 173 kg die Goldmedaille.

Für den BVDG setzten sich damit die erfolgreichen Europameisterschaften in Chisinau fort. Zuvor hatte bereits Roberto Gutu in der Klasse bis 73 kg der Männer Gold im Reißen und Bronze im Zweikampf gewonnen, Lisa Marie Schweizer belegte bei den Frauen im Reißen in der 71-kg-Kategorie den dritten Platz.