Gewichtheben-EM: Gutu gewinnt Gold und Bronze

Roberto Gutu hat dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) bei den Europameisterschaften in Chisinau die ersten Medaillen beschert. In der Klasse bis 73 kg verbesserte der WM-Dritte im Reißen seinen eigenen deutschen Rekord auf 155 Kilogramm und gewann Gold. Zudem holte der 25-Jährige im Zweikampf mit insgesamt 335 Kilogramm Bronze, auch hier stellte er aus deutscher Sicht eine neue Bestmarke auf.

Für den BVDG stehen in Moldau die nächsten Schritte in der Entwicklung in Richtung Olympia 2028 in Los Angeles im Vordergrund. Für Deutschland sind bis Montag bei der EM noch Raphael Friedrich, Lucas Müller, Lisa Marie Schweizer und Kiara Klug im Einsatz.