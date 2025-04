Gewichtheben-EM: Klug krönt deutsche Bilanz mit drei Medaillen

Die deutsche Gewichtheberin Kiara Klug hat bei den Europameisterschaften in Chisinau drei Medaillen gewonnen und damit das erfolgreiche Abschneiden des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber (BVDG) gekrönt. Die EM-Debütantin gewann am letzten Turniertag in der 87-kg-Kategorie Silber im Reißen und im Zweikampf sowie Bronze im Stoßen.

Nach dem kollektiven Verpassen der Olympischen Spiele in Paris haben die deutschen Athleten in Moldau gezeigt, dass sich der BVDG wieder im Aufwärtstrend befindet. Zuvor hatte bereits Roberto Gutu in der 71-kg-Kategorie Gold und Bronze gewonnen, Lisa Marie Schweizer belegte bei den Frauen im Reißen in der 71-kg-Kategorie den dritten Platz. Raphael Friedrich feierte am Karfreitag gar Doppel-Gold und Silber in der 89-kg-Kategorie. Auch EM-Debütant Lucas Müller gewann Bronze. Sabine Kusterer verpasste als einzige Teilnehmerin des sechsköpfigen BVDG-Teams eine Medaille.