Gewichtheben: Nächste EM-Medaille durch Schweizer

Lisa Marie Schweizer (Schwedt) hat den deutschen Gewichthebern bei der EM in Chisinau die nächste Medaille beschert. In der Klasse bis 71 kg belegte die 29-Jährige einen Tag nach dem gold-bronzenen Doppelpack von Roberto Gutu in der 73-kg-Kategorie der Männer mit 108 kg den dritten Platz im Reißen. In der Gesamtwertung erreichte Schweizer den fünften Rang, nachdem die Brandenburgerin im Stoßen mit 122 kg Sechste geworden war. Im Vorjahr hatte Schweizer Silber im Reißen und Bronze im Zweikampf gewonnen.