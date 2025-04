Hymnen-Eklat bei Fecht-EM

Bei der U23-Fecht-EM in Tallin ist es während der Siegerehrung für den Team-Wettbewerb zu einem Eklat gekommen.

Während sich die siegreiche israelische Mannschaft und das Team aus Italien beim Abspielen der Hymne zur israelischen Flagge drehten, blickten die vier Schweizer Fechter demonstrativ in eine andere Richtung.

Auch in der Schweiz selbst wurde das Quartett vom eigenen Verband kritisiert. „Swiss Fencing hat kein Verständnis dafür, dass sein Team die Siegerehrung für eine politische Manifestation missbraucht hat“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Der Schweizer Verbandspräsident Max Heinzer sagt in der Neuen Zürcher Zeitung: „Sie wollten sich ganz sicher nicht antisemitisch äußern. Es ging ihnen nicht um eine Kritik an den Menschen, sondern an der Politik Israels.“