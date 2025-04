MotoGP-Champion Martín will in Katar starten

SID 08.04.2025 • 10:34 Uhr Der Spanier Jorge Martín will in Katar wieder an den Start gehen.

Das Comeback von MotoGP-Weltmeister Jorge Martín steht kurz bevor. Der Spanier wird nach Katar reisen und dort am Wochenende an den Start gehen, sollte er den obligatorischen Medizincheck am Donnerstag bestehen.

Das gab die Rennserie am Dienstag bekannt. Für Aprilia-Pilot Martín wäre es der erste Einsatz in dieser Saison.

Martín zweimal schwer gestürzt

Martín war in der Vorbereitung gleich zweimal folgenschwer gestürzt und hatte sich Frakturen in beiden Händen sowie im linken Fuß zugezogen.

Der 27-Jährige verpasste dadurch die drei ersten WM-Stationen in Buriram/Thailand, Termas de Río Hondo/Argentinien und Austin/USA. Martín, zur neuen Saison von Ducati zu Aprilia gewechselt, liegt schon 87 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Alex Márquez. Bester Aprilia-Pilot ist derzeit der japanische Rookie Ai Ogura als Sechster (25 Punkte).

