Rekord im Visier: Brüder-Trio rudert über den Pazifik

Drei Brüder, ein Ziel: Ein schottisches Familien-Trio will in Rekordzeit über den Pazifischen Ozean rudern. Ewan, Jamie and Lachlan MacLean sind am Samstag von Peru aus aufgebrochen, um mit ihrem Spezialboot aus Carbonfaser in rund vier Monaten die 14.500 Kilometer entfernte australische Metropole Sydney zu erreichen.