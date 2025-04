Sieg im Sprint: Márquez wieder Gesamtführender

Altmeister Marc Márquez hat in der MotoGP wieder die Gesamtführung übernommen. Der Spanier gewann am Samstag den Sprint in Katar vor seinem jüngeren Bruder Alex (beide Ducati) und verdrängte diesen damit auch im Klassement wieder von der Spitzenposition. Nach seinem vierten Sprintsieg der Saison liegt Marc Marquez mit 98 Zählern nun wieder zwei vor Alex.